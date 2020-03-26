"إجراءات استباقية وشاملة".. الصحة العالمية تشيد بجهود روسيا ضد كورونا

أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، بالإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية لكبح كورونا في البلاد، مؤكدة أن موسكو تعاملت مع الفيروس بشكل استباقي وشامل.

وقالت فوينوفيتش اليوم الخميس في حديث لبوابة "مستقبل روسيا. المشاريع الوطنية"، إن "الإجراءات التي تتخذها روسيا منذ يوم تلقي منظمة الصحة العالمية بلاغا من الصين حول ظهور فيروس جديد يتسبب بالتهاب رئوي حاد، إجراءات رائعة، كونها مجموعة شاملة من التدابير وليست إجراء واحدا".

وأشارت فوينوفيتش إلى أن ما قامت وتقوم به روسيا لمنع تفشي الفيروس على نطاق واسع في أراضيها "يتوافق تماما مع توصيات منظمة الصحة العالمية"، وقدرت عاليا مستوى جاهزية روسيا لمواجهة الفيروس، قائلة إن "روسيا استبقت بالفعل الوباء بفضل استعدادها".

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وامنتعت فوينوفيتش عن تحديد موعد لانتهاء أزمة كورونا في العالم،وقالت: "لا أحد يعرف ذلك"، ودعت الجميع إلى عدم الذعر بسبب المرض والالتزام الدقيق بتوصيات المنظمة للوقاية من الإصابة بفيروس "كوفيد 19".

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا حتى الآن 840، تعافى منها 38 شخصا، فيما سجلت حالتا وفاة.

المصدر: تاس