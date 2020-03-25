شفاء 14 مصابا بفيروس "كورونا" في موسكو

أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء، أن 5 مرضى آخرين تعافوا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في موسكو ليرتفع العدد إلى 14 شخصا.

وأكدت راكوفا أن المرضى خرجوا من المركز الطبي في كوموناركا، المخصص للمصابين بالفيروس.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن راكوفا أنه "خلال اليوم الأخير، تعافى 5 مرضى آخرين من الإصابة بالفيروس، وخرجوا من المركز الطبي في كوموناركا، ولا يوجد كبار السن بين الذين تم إخراجهم​​​".

وأشارت راكوفا إلى أن جميع المعافين الذين يحتاجون للبقاء تحت الإشراف الطبي تلقوا التوصيات المناسبة عند الخروج.

وحاليا تم علاج 14 شخصا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في موسكو. وقد سجلت روسيا حتى الآن 495 حالة إصابة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة.

المصدر: سبوتنيك