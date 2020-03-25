شفاء 14 مصابا بفيروس "كورونا" في موسكو
أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء، أن 5 مرضى آخرين تعافوا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في موسكو ليرتفع العدد إلى 14 شخصا.
وأكدت راكوفا أن المرضى خرجوا من المركز الطبي في كوموناركا، المخصص للمصابين بالفيروس.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن راكوفا أنه "خلال اليوم الأخير، تعافى 5 مرضى آخرين من الإصابة بالفيروس، وخرجوا من المركز الطبي في كوموناركا، ولا يوجد كبار السن بين الذين تم إخراجهم".
وأشارت راكوفا إلى أن جميع المعافين الذين يحتاجون للبقاء تحت الإشراف الطبي تلقوا التوصيات المناسبة عند الخروج.
وحاليا تم علاج 14 شخصا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في موسكو. وقد سجلت روسيا حتى الآن 495 حالة إصابة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة.
المصدر: سبوتنيك