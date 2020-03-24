روسيا.. إغلاق النوادي الليلية ودور السينما ومنع تدخين النرجيلة

وجهت الحكومة الروسية السلطات في الأقاليم بإغلاق النوادي الليلية ودور السينما ومراكز الترفيه مؤقتا في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار في أعقاب اجتماع لمركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

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كما وجهت الحكومة بمنع تدخين النرجيلة في المطاعم والحانات والمقاهي.

وكان مركز العمليات قد أعلن اليوم الثلاثاء عن وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 495 حالة بعد تسجيل 57 حالة جديدة خلال اليوم الأخير.

وأكد شفاء 5 مصابين، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 22 شخصا.

المصدر: نوفوستي