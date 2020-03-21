روسيا ترسل فرقا من أطبائها العسكريين إلى إيطاليا لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها ستبدأ، يوم الأحد 22، في نقل فرق من خبراء مكافحة الفيروسات ومعدات طبية خاصة إلى إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أصدر بإسناد من الرئيس فلاديمير بوتين، "أوامر بتشكيل مجموعة طائرات لنقل مساعدات إلى الجمهورية الإيطالية في تصديها لفيروس كورونا، اعتبارا من يوم 22 مارس".

وتابع البيان أن إيطاليا أكدت استعدادها لاستقبال طائرات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، ستنقل إلى هذا البلد 8 فرق متنقلة من الخبراء العسكريين الروس لمكافحة الفيروسات، والأطباء، ومنظومات خاصة بتعقيم وسائل النقل والأراضي، ومعدات طبية.

وكان الكرملين أفاد سابقا اليوم السبت، بأن بوتين أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استعداد روسيا لتقديم مساعدات لبلاده في مواجهة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف إيطالي.

المصدر: إنترفاكس