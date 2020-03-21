بوتين يؤكد لكونتي استعداد روسيا مساعدة إيطاليا في مكافحة كورونا

أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بحثا خلاله مواجهة وباء كورونا.

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وقالت الرئاسة الروسية في بيان، إن بوتين أكد لكونتي استعداد روسيا تقديم مساعدات عاجلة لإيطاليا في مواجهة الوباء.

وجاء في البيان أن الرئيس الروسي "أعرب عن دعمه لإيطاليا قيادة وشعبا بسبب الحالة الوبائية بالغة القسوة الذي تعيشها الجمهورية الإيطالية".

وأضاف الكرملين أن الطرفين اتفقا على "التعاون الوثيق في مكافحة فيروس كورونا"، مضيفا أن الرئيس الروسي ردا على طلب الجانب الإيطالي، أكد "الاستعداد لتقديم المساعدات الضرورية بصورة عاجلة واستعرض معاييرها المحددة".

وأوضحت الرئاسة الروسية أن موسكو تخطط لتزويد روما بالمستلزمات الوقائية، والمعدات الطبية، والتجهيزات الخاصة بتعقيم وسائل المواصلات، إضافة إلى إرسال فرق من الأخصائيين الطبيين لتقديم المساعدات العملية للسلطات الإيطالية في المناطق الأكثر تضررا من انتشار الفيروس.

وأورد الكرملين أن هذه الإمدادات ستنفذ من خلال وزارة الطوارئ الروسية، بمشاركة طائرات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية.

وبحسب البيان، فقد أعرب كونتي عن امتنانه العميق على "الخطوات التي تتخذها روسيا لدعم إيطاليا في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها".

وشدد الكرملين على أن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين جرت بمبادرة الجانب الروسي.

ووفقا للبيانات الأخيرة، فقد أسفر انتشار فيروس كورونا في إيطاليا عن وفاة 793 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تقترب حصيلة المصابن بالمرض الناتج عن هذه الفيروس في أنحاء البلاد من 42700 حالة، مع تجاوز عدد المتعافين منه 6 آلاف حالة.

المصدر: نوفوستي + تاس