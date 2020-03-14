روسيا.. إجراء أكثر من 95 ألف فحص في مواجهة كورونا

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك "روس بوتريب نادزور"، أن مختبراتها أجرت حتى تاريخه أكثر من 95 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وأضافت الهيئة في بلاغ صدر عنها اليوم: "حتى الـ13 من مارس 2020، تم في مختبرات الهيئة إجراء أكثر من 95 ألف فحص واختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي الروسية".

إقرأ المزيد

وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة الاختبار تعتمد على الطريقة الوراثية الجزيئية للبحث، أي التفاعل المتسلسل البلمري (PCR).

وشددت الهيئة على أن أجهزة الفحص الروسية تتمتع بحساسية عالية، مما يتيح الكشف حتى عن نسخ وحيدة من الفيروسات، لافتة إلى أن نتائج التحليل تصدر في غضون ساعتين إلى أربع ساعات.

المصدر: تاس