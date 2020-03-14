روسيا: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا وحصيلة المصابين 59

أعلن مركز العمليات الروسي للمكافحة كورونا، الكشف عن 14 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 59.

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وأشار المركز، إلى أن "الحالات الجديدة سجلت لدى مصابين كانوا في دول أوروبية خلال الأسبوعين الأخيرين".

من جهتها، أوصت سلطات موسكو كافة المدارس التابعة لسفارات دول يتعلم فيها أبناء الدبلوماسيين من دول انتشر فيها فيروس كورونا المستجد، بالحجر الصحي الذاتي اعتبارا من 16 مارس الجاري.

وذكرت سلطات العاصمة، أنها أرسلت في الـ13 من مارس رسائل إلى عشر مدارس تابعة لسفارات الدول الأجنبية في موسكو، أوصت فيها إدارة هذه المدارس بإغلاق أبوابها لمدة أسبوعين اعتبارا من 16 مارس والانتقال إلى التعليم عن بعد.

وشددت مديرية التعليم والعلوم في موسكو، على أن التوصيات لا تنطبق على أي مؤسسات تعليمية أخرى.

المصدر: "تاس"