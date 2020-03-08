سلطات موسكو: انتهاك نظام عزل النفس الخاص بفيروس كورونا قد يعاقب بسجن لمدة 5 سنوات

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو أن انتهاك نظام عزل النفس الخاص بالقادمين من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا قد يؤدي إلى تطبيق عقوبة بحقه تصل للسجن مدة 5 سنوات.

وأفاد موقع إدارة موسكو، في بلاغ نشره اليوم الأحد، بأن فيروس كورونا من نوع "COVID-2019" أدرج من قبل الحكومة الروسية في قائمة الأمراض التي تمثل خطرا لأوساط عامة للناس.

وأضاف االبلاغ: "خرق القوانين ذات الصلة يؤدي إلى تحمل مسؤولية بما في ذلك جنائية، وقد تشمل عقوبة السجن مدة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات".

وأشارت إدارة موسكو إلى أن خرق نظام عزل النفس المنصوص عليه للقادمين من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا والذي تبلغ مدته 14 يوما، قد يؤدي إلى جريمة قتل غير متعمد، الأمر الذي يعاقب جنائيا وفقا للقوانين.

وحتى الأحد الحالي سجلت في روسيا 17 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، بينها 3 حالات تعاف، 2 لمواطنين صينيين وواحدة لمواطن روسي في موسكو.

المصدر: وكالات