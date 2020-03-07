الخارجية الروسية: لافروف لم يقل لأردوغان "أحبك" (فيديو)

علقت وزارة الخارجية الروسية على خبر نقلته إحدى القنوات التلفزيونية التركية، مفاده أن الوزير الروسي، سيرغي لافروف، قال للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إنه "يحبه".

وكانت قناة Yol TV التركية، التي كانت تغطي زيارة الرئيس التركي إلى موسكو، في 5 مارس، زعمت أن لافروف قال لأردوغان، بعد موجز صحفي أعقب محادثات قمة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الوضع في محافظة إدلب السورية: "I love you Tayyip (أحبك يا طيب)".

وأوضحت الخارجية الروسية بهذا الصدد أن صحفيي القناة التركية أخطأوا فهم كلمات لافروف الذي أطرى في الحقيقة على ربطة عنق الرئيس التركي، وقال: "I love your tie (أحب ربطة عنقك)".

المصدر: Ruptly