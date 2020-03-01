كورونا.. الحجر على مواطن في موسكو كشفت لديه أعراض الفيروس

أفادت مديرية الصحة بمدينة موسكو، بأنه تم نقل مواطن إلى مستشفى الأمراض المعدية رقم 1 في موسكو، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت المديرية أنه سيتم عزل المريض المذكور في المستشفى، حتى تظهر نتائج الاختبارات والتحاليل الطبية الخاصة بذلك.

وأضافت: "يخضع المريض للفحوص والاختبارات الطبية ولا يعتبر مصابا بالفيروس، حتى تظهر نتيجة الفحوص".

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ورفعت السلطات الصحية في موسكو الحجر عن 5 أشخاص، كانوا خالطوا إيرانيا مصابا بفيروس كورونا، بعد ثبوت عدم إصابتهم بالمرض.

وأشار المركز الروسي للوقاية من كورونا، إلى أن الإيراني المصاب وصل إلى موسكو في 19 فبراير قادما من طهران، وفي اليوم التالي توجه إلى شنغهاي. وخلال ذلك أمضى حوالي 16 ساعة في فندق بالقرب من المطار الروسي وطوال هذا الوقت، كان يرتدي كمامة طبية.

وبعد وصوله إلى شنغهاي، أمضى يومين في الفندق ثم استقل القطار إلى لانتشو وفي 23 فبراير توجه إلى تشونغ وي، وفي 26 فبراير تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا هناك.

وأكد المركز الروسي، أنه تمكن من تحديد جميع الذين احتكوا بالمواطن الإيراني وتبين أن 3 منهم غادروا روسيا وتم نقل 5 آخرين إلى مستشفى الأمراض المعدية رقم 1 بموسكو.

المصدر: وكالات