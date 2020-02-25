رحيل آخر مارشال للاتحاد السوفيتي

غيب الموت في 25 فبراير مارشال الاتحاد السوفيتي، دميتري يازوف، الذي توفي في موسكو عن عمر يناهز 96 عاما.

أفادت بذلك وزارة الدفاع الروسية.

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ولد، دميتري يازوف، في 8 نوفمبر عام 1924 وتطوع عام 1941 للخدمة العسكرية في الجيش الأحمر بعد اعتداء ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي وهو في الـ17 من عمره.

وتم تعيينه في صيف عام 1942 برتبة ملازم ثان قائدا لفصيل المشاة في الجيش الذي حارب القوات الألمانية في ضواحي مدينة لينينغراد المحاصرة.

وشارك، يازوف، في عملية رفع الحصار عن لينينغراد وتحرير جمهوريات البلطيق من القوات الألمانية ومنح وسام النجمة الحمراء تقديرا لذلك.

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وبقي يخدم في الجيش السوفيتي بعد استسلام ألمانيا النازية. وأوكلت إليه أثناء أزمة الكاريبي عام 1962 مهمة نقل فوج المشاة إلى كوبا.

ثم تولى قيادة المنطقة العسكرية في الشرق الأقصى، وتم تعيينه عام 1987 في منصب وزير الدفاع للاتحاد السوفيتي الذي شغله لغاية أغسطس عام 1991 حين قام مع أعضاء لجنة الدولة لحالة الطوارئ بمحاولة فاشلة وأخيرة لإبقاء الاتحاد السوفيتي المتفكك.

وكان، دميتري يازوف، آخر قائد عسكري منح رتبة مارشال الاتحاد السوفيتي. ومنحه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مطلع فبراير الجاري وسام الاستحقاق الوطني والميدالية اليوبيلية "الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

المصدر: ياندكس