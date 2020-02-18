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الأمن الروسي يحبط عملين إرهابيين في القرم

أخبار روسيا

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أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عملين إرهابيين ضد مؤسسات تعليمية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم.

وقالت المخابرات الروسية في بيان صدر عنها اليوم: "تمكن رجال الأمن من اعتقال اثنين من المراهقين وبحوزتهما عبوات ناسفة يدوية الصنع".

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال المتهمين وهما من سكان مدينة كيرتش، ومن مواليد عامي 2003 و2004.

وتابع البيان: "تم العثور في محل إقامة المعتقلين على عبوات ناسفة يدوية الصنع، تم شراء مكوناتها عبر الإنترنت".

وذكر رجال الأمن، أن الموقوفين قاما باختبار فعالية العبوات المذكورة على الحيوانات.

وأقر أحد الموقوفين لرجال الأمن، بأنه قام مع شريكه بالتدرب على قتل الحيوانات، وقال: "قمنا بإحراق أحد الحيوانات بواسطة محلول كيميائي، وضربنا آخر بالحائط، وضربنا الثالث على رأسه".

المصدر: وكالات

 

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