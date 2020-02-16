أصعب عبارات بوتين على المترجمين

كشف مترجمو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن جانب من أصعب الجمل والعبارات التي يفاجئهم بها خلال حديثه، ليضعهم في مواقف حرجة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مستشار قسم الترجمة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي صادقوف قوله إن الرئيس بوتين يستخدم أحيانا كلمات صعبة الترجمة.

فعلى سبيل المثال، سمع ذات مرة الرئيس بوتين وهو يقول في أحد البرامج التلفزيونية: "لن نقف متفرجين كالبلهاء"، وأضاف صادقوف، أنه كان سعيدا جدا لأنه لم يضطر لترجمة هذه العبارة.

وبين الكلمات الصعبة على المترجمين كذلك، "استرح" وهي ترحيب على الطراز الروسي بالعسكريين وقال صادقوف، إن سماع هذه الكلمة بشكل مفاجئ غير متوقع، يضع المرء في حالة ذهول، إذا لم يكن يعلم مسبقا أنه سيسمعها ليترجمها.

وأشار إلى أنه تمت ترجمة كلمة بوتين هذه، في يونيو 2017 على شكل "مرحبا بكم!".

بالإضافة إلى ذلك، بحث المترجمون عبارة بوتين: "دونباس لا يسير فارغا بدون حمولة"، وفي المحصلة اتفقوا على ترجمتها على الشكل التالي: "دونباس لا يهرّج".

ويعرف عن الرئيس بوتين، أنه يستخدم في أحاديثه مختلف الأمثال والعبارات الشائعة.

المصدر: لينتا رو