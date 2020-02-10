مصمم "ألماز أنتي": بإمكان منظومة "إس-500" الروسية اعتراض أهداف على ارتفاع مئات الكيلومترات

أعلن كبير مصممي مؤسسة "ألماز أنتي" الروسية للصناعات الدفاعية، بافل سوزينوف، أن باستطاعة منظومة "إس-500" المتقدمة للدفاع الجوي، اعتراض أهداف جوية تحلق على ارتفاع مئات الكيلومترات.

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وقال سوزينوف في مقابلة تلفزيونية، اليوم الاثنين، إن "إس-500" "بروميتي" تتفوق من حيث مواصفاتها، على جميع المنظومات المماثلة، التي تم تطويرها سابقا أو تلك التي لا تزال قيد التصميم.

وأوضح سوزينوف، أن الحديث يدور حول اعتراض أهداف جوية تحلق في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض، "أي على ارتفاعات تبلغ مئات الكيلومترات".

وبحسب المسؤول، فإن المنظومة الجديدة تضم عددا كبيرا من أنظمة الرادار متعددة الوظائف، كما أنها مزودة بصواريخ موجهة مضادة للجو.

وأضاف سوزينوف: "إنها منظومة قادرة على أداء جملة من المهام تتعلق بالدفاع الجوي ومواجهة الصواريخ على حد سواء".

وأشار سوزينوف إلى أن من وظائف "إس-500" أن تكون قادرة على مواجهة أسلحة "لا وجود لها حاليا لكن يمكن أن تظهر بعد 5 أو 7 أو 10 سنوات".

ومطلع الشهر الجاري، قال أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، إن روسيا أجرت، خلال العام الماضي، اختبارات لمنظومة "إس-500"، وإنها ستكون جاهزة، قبل نهاية العام الجاري، لدخول الخدمة في القوات المسلحة الروسية.

وأوضح كريفوروتشكو أن المهمة الرئيسة لـ "إس-500" هي مواجهة الرؤوس القتالية لصواريخ باليستية متوسطة المدى، وكذلك صواريخ عابرة للقارات، وذلك في المراحل النهائية لمساراتها.

المصدر: نوفوستي