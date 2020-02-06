الدفاع الروسية تنشر فيديو لأول تحليق نفذته قاذفة "تو-160" المطورة (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، فيديو لأول تحليق نفذته قاذفة "تو-160" الاستراتيجية حاملة الصواريخ بعد تطويرها.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن التحليق الأول للقاذفة جرى تحت قيادة الطيار الاختباري أنري ناسكيديانتس، على ارتفاع 1.5 كلم.

وذكر البيان أن التحليق دام 34 دقيقة، وقام الطاقم خلاله باختبار أداء أنظمة الطائرة ومعداتها.

وأسفر تطوير قاذفة "تو-160" التي أطلق على نسختها المستحدثة "تو-160 إم"، عن ارتفاع مستوى فعاليتها. ومن المخطط أن يبدأ دخول القاذفات الاستراتيجية المطورة الخدمة في القوات المسلحة الروسية في العام المقبل.

المصدر: نوفوستي