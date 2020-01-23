روسيا تحذر مواطنيها عقب انتشار فيروس "كورونا" في الصين

أصدرت الخارجية الروسية تحذيرا دعت فيه مواطنيها لاتخاذ إجراءات وقائية عند السفر إلى مناطق انتشار فيروس "كورونا"، وأكدت أن اثنين من مواطنيها يخضعان لفحص طبي بعد عودتهما من الصين.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "نوصي المواطنين الروس أن يأخذوا بعين الاعتبار الأوضاع المتشكلة عند التخطيط لزيارات إلى الخارج واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية والالتزام بقواعد النظافة الشخصية ومتابعة المعلومات التي ننشرها بشكل سريع على الحسابات الإلكترونية في مواقع وزارة الخارجية الروسية".

من جانبه، أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن هناك مواطنين اثنين عادا من الصين إلى مدينة سان بطرسبورغ يخضعان حاليا لفحص طبي بسبب وجود شبهات بإصابتهما بفيروس "كورونا".

وأوضح موراشكو أن نتائج الفحوصات سيتم تحديدها في غضون بضعة أيام، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا"، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV".

وسجلت وزارة الصحة الصينية، حسب تصريحاتها الرسمية، 634 حالة إصابة بالفيروس بينها 17 حالة وفاة، مشيرة إلى انتشار المرض في 25 محافظة داخل البلاد، بينما تم رصده أيضا في كل من هونغ كونغ وماكاو وتايوان وسنغافورة وفيتنام.

المصدر: وكالات