الخارجية الروسية تستحدث إدارة جديدة خاصة بأمن المعلومات

أعلنت الخارجية الروسية أن الرئيس، فلاديمير بوتين، وقع على مرسوم يأمر بتشكيل إدارة جديدة داخل الوزارة، تتخصص في وضع وتطوير سياسة الدولة في مجال الأمن المعلوماتي الدولي.

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وأكدت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في "فيسبوك" أن الإدارة الـ 42 ستتولى طيفا واسعا من المهام المتعلقة بأمن المعلومات، بما في ذلك مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض مخالفة للقانون، بما فيها العسكرية والسياسية والإرهابية، والإشراف على أنشطة المنظمات والمنتديات الدولية وفرق العمل المختصة بهذا المجال، علاوة على المسائل السياسية الدولية المتعلقة باستخدام الإنترنت.

كما ستعمل الإدارة الجديدة على إعداد مقترحات تهدف إلى تطوير القاعدة القانونية الدولية الخاصة بالتعاون مع بلدان أخرى ومنظمات دولية وغير حكومية مختصة في مجال أمن المعلومات، بالإضافة إلى إعداد وتنسيق اتفاقات دولية في هذا المجال والمشاركة في إعداد وتنسيق إجراءات الدولة المتعلقة بأمن المعلومات في مجال التعاون والعلاقات الدولية.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

المصدر: RT