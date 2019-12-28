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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن الجرائم الإلكترونية

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن الجرائم الإلكترونية
Reuters
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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، قرارا روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة بهذا الصدد.

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وجرى التصويت على مشروع القرار الروسي وحصل على موافقة 79 دولة، وعارضته 60 دولة، وامتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت​​​.

وينص القرار على "مواجهة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية". 

ويقول القرار إن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة تنظيمية لمدة ثلاثة أيام في أغسطس عام 2020 في نيويورك للاتفاق على خطة وإجراءات للعمل في المستقبل بهذا الصدد، وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الموارد اللازمة لتنظيم عمل تلك اللجنة.

المصدر: وكالات 

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