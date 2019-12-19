بوتين: نود حل قضية الغاز مع أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تود حل قضية الغاز مع أوكرانيا، مشددا على استعداد موسكو للحفاظ على تدفق الغاز الروسي عبرها.

إقرأ المزيد

وقال بوتين خلال مؤتمره السنوي الـ15 بحضور نحو 2000 صحفي "إننا نبحث عن حل مقبول للجميع بما فيها أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "لا توجد هناك نية لمفاقمة وضع الطاقة في أوكرانيا (...) فروسيا لها مصلحة في أن تحصل أوكرانيا على هذه الموارد".

وفي حديثه عن قرارات التحكيم الدولية الخاصة بقضية الغاز، أكد بوتين أن هذه القرارات "لا تحمل صفات قانونية كونها مسيسة".

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أكد في وقت سابق استحالة توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق حول الغاز، ما لم تكف كييف عن مطالبة موسكو بدفع أموال بموجب قرارات تحكيم دولية.

وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي إلى المستهلكين في أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في نهاية هذا العام، وتجري موسكو وكييف والاتحاد الأوروبي مفاوضات شاقة لإبرام عقد جديد يرضي جميع الأطراف.

المصدر: RT + وكالات