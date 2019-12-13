الطوارئ الروسية: إطفاء حريق ضخم بجنوب موسكو (بالفيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مساء اليوم الجمعة، عن إطفاء حريق ضخم اندلع بمستودع أقشمة في جنوب العاصمة موسكو.

وأشارت الوزارة إلى أن أحد رجال الإطفاء أصيب بجروح أثناء السيطرة على الحريق، التي انتهت في الساعة 15:49 بتوقيت موسكو، وأن ساحة الحريق لم تتجاوز 7 آلاف متر مربع، فيما أسفر انتشار النيران عن انهيار جزء من سقف المستودع مساحته 300 متر مربع.

وسابقا اليوم الجمعة، أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ، في حديث لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية، إلى أن الحريق شب في ورشة لإنتاج جلود صناعية صديقة للبيئة.

وقالت وزارة الطوارئ إن من العوامل التي تعرقل السيطرة على انتشار النيران درجة الحرارة المرتفعة وانفجار أوعية تضم وقودا ومواد قابلة للاشتعال، مضيفة أن مساحة المستودع كله تبلغ 30 ألف متر مربع.

وأوردت الوزارة أن أعمال الإطفاء جرت بمشاركة أكثر من 200 رجل إطفاء ومروحيتين من طراز "كا-32".

المصدر: تاس