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الأمن الروسي: منعنا وقوع أي عمل إرهابي في البلاد خلال 2019

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الأمن الروسي: منعنا وقوع أي عمل إرهابي في البلاد خلال 2019
Sputnik Alexei Nikolskiy
رئيس هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف
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صرح رئيس هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف، بأن الأجهزة المختصة تمكنت من إحباط معظم النشاطات المرتبطة بالإرهاب، ومنع وقوع أي عمل إرهابي في البلاد هذا العام.

وأوضح بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في موسكو اليوم الثلاثاء، أنه في إطار عمليات مكافحة الإرهاب وغيرها من العمليات الخاصة تمت تصفية 32 مسلحا، بينهم 9 قياديين، كما ألقي القبض على 41 زعيما للعصابات و241 مسلحا و 606 متعاونا"، كما تم إحباط 50 جريمة ذات طابع إرهابي خلال العام الجاري.

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وأضاف بورتنيكوف أن أجهزة الأمن فككت 78 خلية سرية تابعة للمنظمات الإرهابية الدولية "خطط أعضاؤها لشن هجمات إرهابية واعتداءات على ضباط أجهزة إنفاذ القانون وجرائم أخرى ذات طابع إرهابي."

وأشار بورتنيكوف إلى أن نشاط الخلايا الإرهابية السرية يلاحظ في كافة الدوائر الفدرالية الروسية.

المصدر: وكالات

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