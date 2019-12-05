مدفيديف يكشف عن أصعب قرار اتخذه في حياته 

كشف رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، عن أصعب قرار اتخذه في حياته، وقال إنه كان يتعلق بإطلاق روسيا عملية "إرغام جورجيا على السلام" العسكرية سنة 2008.

وأضاف مدفيديف: "في تلك الفترة، اضطررت إلى اتخاذ قرار الرد على العدوان العسكري من جانب جورجيا" على جمهورية أوسيتيا الجنوبية، مؤكدا أن سبب صعوبة اتخاذه ذاك القرار تمثل في أنه "قائدا شابا جدا للبلاد".

ولفت إلى أن تطور الأحداث في جورجيا "يمكن اعتباره إيجابيا، وهو ما أثبته الزمن، إذ كان من الصعب اتخاذ قرار مغاير في تلك الفترة".

إقرأ المزيد

في أغسطس عام 2009، تعرضت أوسيتيا الجنوبية لعدوان جورجي مسلح، اضطر روسيا للتدخل وطرد الجيش الجورجي، ونشر قوات روسية على الحدود بين الجانبين لحفظ السلام.

المصدر: realnoevremya.ru