سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف موقعا لـ"حماس" شمالي غزة

استهدفت المقاتلات الإسرائيلية، اليوم السبت، بثلاثة صواريخ، موقعا تابعا لحركة "حماس" في بلدة بيت لاهيا بشمالي قطاع غزة.

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من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي في بيان: "أغرنا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس بشمال قطاع غزة، ومن بينها مجمع عسكري".

وأوضح البيان أن هذه الغارات "جاءت ردا على إطلاق النار من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من الليلة.

وحمل المتحدث "حماس" مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه، "وهي تتحمل تداعيات الأعمال التي يتم القيام بها ضد مواطني إسرائيل".

وكانت المدفعية والطائرات الإسرائيلية استهدفت في ساعة متأخرة، أمس الجمعة، موقعين في شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT