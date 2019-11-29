إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أفاد مراسلنا بأن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة عقب إطلاق صواريخ من القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وسقوطها في منطقة مفتوحة قرب إشكول على الحدود مع القطاع دون وقوع أي إصابات.

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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا الصاروخ، هو الرابع الذي يطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل مراهق فلسطيني وإصابة 5 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي خانيونس جنوب القطاع بحسب وزارة الصحة هناك.

المصدر: RT، وكالات