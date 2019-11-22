الأمن الروسي يعتقل 9 عناصر في "حزب التحرير الإسلامي" (فيديو)

أعلن الأمن الروسي القبض على قيادييْن و7 عناصر في تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي الدولي، في عدد من مناطق البلاد، تورطوا في أنشطة غير دستورية تهدف إلى الإطاحة بالسلطة بالقوة.

وأشارت هيئة الأمن الفدرالي الروسي في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، إلى أن عملية خاصة تمت للقبض على الإرهابيين، وشملت موسكو وتتارستان ومقاطعة تيومين في منطقة الأورال وسط البلاد، موضحة أن المحتجزين عملوا على تأسيس هياكل إرهابية سرية، والبحث عن مصادر التمويل، والترويج لفكرهم وتجنيد المسلمين المحليين في صفوفهم.

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وقال البيان: "لقد ثبت أن أعضاء التنظيم تورطوا في أنشطة غير دستورية تقوم على مبدأ بناء الخلافة العالمية المزعومة وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني، وتهدف إلى قلب السلطة الحالية بالقوة".

وذكر البيان أنه تم العثور لدى المحتجزين على مواد دعائية محظورة في روسيا، ووسائل للاتصال وتخزين البيانات.

المصدر: وكالات