روسيا تحتفل بأسطول بحر قزوين (فيديو)

تحتفل روسيا اليوم 15 نوفمبر بالذكرى 297 لتأسيس أسطول بحر قزوين، أحد أهم الأساطيل البحرية في البلاد، والذي أسس بموجب مرسوم أصدره الإمبراطور بطرس الأول عام 1722.

وبهذه المناسبة نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو استعرضت فيه لقطات من تدريبات لبعض السفن التابعة لهذا الأسطول والطائرات وفرق الإنزال الساحلي التابعة له.

وقال الأميرال وقائد أسطول بحر قزوين الروسي، سيرغي بينشوك: "عام 2019 أجرت القوات التابعة لأسطولنا 200 مناورة وتمرينا قتاليا، أي أكثر مما أجرته العام الماضي بزيادة 20%، كما نجحت هذه القوات بإجراء 10 عمليات إطلاق لصواريخ كروز المجنحة من السفن والقوارب الحربية، إضافة إلى عشرات التدريبات على إطلاق النار من المدفعية، و60 تدريبا على مكافحة الألغام".

وأضاف المسؤول "منذ فترة بدأ أحدث مجمع تدريبي تابع لأسطولنا عمله في تدريب القوات الخاصة على مكافحة قوات ووسائل التخريب التابعة لقوات العدو الافتراضي، وفي هذا المجمع أحدث المتطلبات اللازمة لتدريب السباحين والغواصين المقاتلين، الذين لن يكون لهم نظير في أساطيل البلاد".

وتجدر الإشارة إلى أن أسطول بحر قزوين الروسي شارك في العديد من العمليات العسكرية والمعارك المهمة داخل روسيا وخارجها، وشاركت بعض سفنه في العمليات التي قامت بها روسيا لمكافحة الإرهاب في سوريا.

المصدر: وكالات روسية