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طريقة نقل مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تدهش الأمريكيين! (صور)

أخبار روسيا

طريقة نقل مقاتلة روسية من طراز
ria.ru
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لفتت صحيفة "The Aviationist" المتخصصة في شؤون الطيران الانتباه إلى عملية سير مقاتلة "سو-34" في طريق سريع بضواحي مدينة فورونيج الروسية التي رصدتها كاميرا مثبتة بإحدى السيارات.

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 ووضع مؤلف المقالة عنوانا يقول: "لحظة.. ما هذا؟ ماذا تفعل "سو–34" الروسية في الطريق؟"، لافتا إلى أن الطائرة لو نقلت بطريقة أخرى، لما اندهش لمرآها أحد، "لكن هذه الـ(سو–34)، تتحرك في الطريق على عجلاتها، يحدث مثل هذا الأمر في روسيا فقط".

ورصدت الصحيفة المرموقة في مجال الطيران العسكري إلى أن أجنحة المقاتلة الروسية "سو–34" نزعت منها لتسهيل عملية نقلها، مفترضا أن الطائرة أرسلت إلى مدينة فورونيج حيث يوجد مصنع للطائرات، بغرض صيانتها.

يذكر أن المقاتلة القاذفة الروسية "سو–34"، مصممة لإصابة الأهداف الأرضية والبحرية والجوية، والمواقع الحيوية البعيدة التي تغطيها مظلة للدفاع الجوي، وهي مؤهلة لتنفيذ مهماتها في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة.

 المصدر: نوفوستي

 

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