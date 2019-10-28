لافروف: بريماكوف نجح ببراعة في كل المهام مهما بلغت صعوبتها

ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلمة في اجتماع المجلس العلمي التابع لوزارة الخارجية، وذلك بمناسبة الذكرى التسعين لميلاد رجل الدولة الروسي الراحل يفغيني بريماكوف.

ولفت لافروف إلى أن "قراءات بريماكوف" التي تجرى كل عام ويهتم بها الكثيرون من الروس والأوساط العلمية والدبلوماسية داخل روسيا وخارجها، وكشف عن قرار نصب تمثال لبريماكوف أمام ساحة مبنى وزارة الخارجية وسط موسكو.

وقال لافروف: "نشكر لبريماكوف اهتمامه الكبير بالحفاظ على بلادنا والإرث الكبير الذي تركه لنا".

وتابع: "الكثير من الحاضرين عرفوا يفغيني بريمكاوف... عرفوه شخصيا وكل من عمل معه كان يعتبره معلما، فبريمكاوف شخصية عالمية متعدده المواهب، وكان ينطلق من أهمية المصالح الوطنية لشعبه ويحل جميع القضايا العالقة التي تهم البلاد مهما كانت صعوبتها".

وأشاد لافروف بأعمال وزير الخارجية الأسبق بريماكوف، مذكّرا بأن الرئيس فلاديمير بوتين ما انفك يؤكد أن بريماكوف "مواطن روسي بكل معنى الكلمة".

وتابع: كان له باع طويل في الدبلوماسية، ولاسيما سنة 1996 عندما تعرضت روسيا لكثير من المشاكل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء حقبة المنظومة العالمية ذات القطبين وحلول المنظومة الأحادية... كان بريماكوف من قلّة تمكنوا من التنبؤ بالأوضاع والسعي إلى منظومة متعددة الأقطاب، وأعماله تدل على ثقته والتزامه بمصالح بلده التعددي والديمقراطي".

وشدد لافروف على أن الكثير من أعمال يفغيني بريماكوف حققت نتائج هائلة في الحفاظ على سيادة وتقاليد روسيا، كما أنه عندما شغل مهام وزير الخارجية وضع أسس السياسة الخارجية التي تقوم عليها الدبلوماسية الروسية المعاصرة.

المصدر: RT