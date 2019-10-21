قديروف يعد الإرهابيين العائدين من سوريا بمكان في المقبرة

توعد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الإرهابيين الذين كانوا يقاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش" في سوريا والعراق بدفنهم في المقابر في حال عودتهم إلى شمال القوقاز واستئناف نشاطهم هناك.

وقال الرئيس الشيشاني إن بلاده حتما "ستستقبل" المسلحين الذين قاتلوا مع "داعش"، مضيفا بشكل ساخر: "سنمنحهم بطاقات، للمسرح، أو لمكان في المقبرة!، لا نعرف بعد".

وقال قديروف في حوار مع القناة الأولى الروسية، إن الشيشان مستعدة لضمان الأمن في المناطق الروسية، موضحا أن جمهورية الشيشان أعدت وحدات خاصة للتصدي للإرهاب.

كذلك تطرق الرئيس الشيشاني إلى دور العسكريين الروس في سوريا، مؤكدا أنهم قادرون على استعادة النظام في هذا البلد.

المصدر: نوفوستي