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كلمات روسية لعثمت ألسنة الأجانب

أخبار روسيا

كلمات روسية لعثمت ألسنة الأجانب
Reuters Alexander Demianchuk
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تتميز كل لغة بنظام صوتي خاص بها، ما يمثل في كثير من الأحيان صعوبة للمتحدثين الأجانب بها، كما تحتوي كل لغة على مجموعة كلمات تصعب قراءتها ونطقها.

نشرت صحيفة "Medya Gunlugu" التركية قائمة كلمات روسية تتكون من 19 إلى 32 حرفا، يصعب نطقها، خاصة بالنسبة للأجانب.

وقالت الصحيفة: "من يظن أنه أتقن هذه اللغة (الروسية) التي تنتمي إلى عائلة لغوية تختلف تماما عن التركية وتمتلك نظاما صوتيا مختلفا، يمكنه أن يختبر نفسه في نطق كلماتها الطويلة".

وأوردت الصحيفة قائمة ببعض هذه الكلمات، منها: рентгеноэлектрокардиографический (رينتغينوإليكتروكارديوغرافيتشسكي) وتعني تصوير القلب بالأشعة السينية.

وكلمة человеконенавистничество (تشيلوفيكونينافيستنيتشيستفو) وتعني كره الآخر أو كره الإنسانية عموما.

ومن أكثر الكلمات التي يستخدمها السياح القادمون إلى روسيا هي كلمة достопримечательность (دوستوبريميتشاتلنست)  وتعني المعالم السياحية.

المصدر: نوفوستي

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