بوتين: أرفض استغلال غريتا تونبرغ لأي مصلحة كانت بما فيها المناخ

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يدين استغلال الأطفال والمراهقين لصالح أي جهة كانت، وذلك تعليقا على خطاب ناشطة المناخ السويدية، غريتا تونبرغ، في منظمة الأمم المتحدة.

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وقال بوتين، على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، "قد أخيب أملكم، لكنني لا أشارك غريتا تونبرغ في حماسها الذي رأيناه في خطابها"، مضيفا أنه يتأسف على أن يتم استغلال مراهقة من قبل مجموعات لتحقيق أهداف معينة.

ولفت بوتين إلى أن اهتمام الأطفال والجيل الشاب بقضايا البيئة والمناخ "أمر صائب"، إلا أن استغلال البعض لهم لمحاولة جني أرباح مالية "أمر يستوجب الإدانة".

وأضاف "أنا متأكد من أن غريتا فتاة لطيفة وصادقة جدا، لكن يجب على البالغين بذل كل جهودهم لحماية الأطفال والمراهقين من الانفعالات المفرطة التي قد تدمر شخصياتهم".

يذكر أن غريتا ناشطة تبلغ من العمر 16 عاما، منعت عائلتها، من استخدام السيارات العادية والتنقل بالطائرات، بسبب الضرر الذي تسببه للبيئة.

وقبل فترة، سافرت غريتا إلى نيويورك، على متن سفينة تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ألقت خطابا شديد اللهجة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات