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نحو 20 ألفا يتظاهرون وسط موسكو

أخبار روسيا

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شارك حوالي 20 ألف شخص في تظاهرة حاشدة مرخصة وسط العاصمة الروسية موسكو، دعما لمتهمين قضائيا بالإخلال بالنظام العام، وفقا لوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، كتب عضو في "الحزب الليبرالي الروسي" غير المسجل رسميا، ميخائيل سفيتوف على "تويتر" أن مكتب عمدة موسكو وافق على عقد تجمع حاشد، لدعم قضية المتهمين في تنظيم فعاليات غير مرخصة قبل أسابيع في موسكو.

وعمل ضباط من الشرطة والحرس الوطني الروسي، على توفير الأمن والنظام العام خلال مظاهرات الأحد.

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وذكر المكتب الصحفي لمركز إدارة المرور في العاصمة قبل انطلاق التظاهرات، أنه سيتم غلق حركة المرور على طول شارع "الأكاديمي ساخاروف" وعدد من الشوارع المجاورة في وسط موسكو.

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وعلى وجه الخصوص، سيتم غلق حركة المرور تماما من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7 مساء في الشوارع التي تشهد التظاهرات المرخصة.

وقد جرت مظاهرات غير مرخصة، نظمها معارضون في العاصمة في 14 يوليو و 27 يوليو و 3 أغسطس، واعتقلت الشرطة حوالي 1.7 ألف شخص بسبب انتهاكات ارتكبوها من بينها أعمال شغب وتعد على قوات حفظ الأمن.

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المصدر: نوفوستي

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