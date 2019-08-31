موسكو تشهد مظاهرة غير مرخصة

شهدت موسكو، اليوم، مسيرة احتجاجية لأنصار المعارضة غير البرلمانية. وعلى الرغم من أن المظاهرة، لم تكن مرخصة من جانب السلطات، إلا أن شرطة العاصمة لم تتدخل.

وأشارت وكالة "إنترفاكس" إلى أن، المشاركين في الفعالية تجمعوا ظهر اليوم، عند تمثال غريبايدوف بوسط موسكو، وتوجهوا بعد ذلك نحو ساحة بوشكين.

وردد المتظاهرون، هتافات مؤيدة لبعض الذين تم رفض تسجيل ترشيحهم لانتخابات برلمان العاصمة، بسبب وجود مخالفات تنظيمية في طلباتهم.

وطالب المشاركون كذلك بالإفراج عن الموقوفين في الفعاليات الاحتجاجية غير المرخصة السابقة.

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وأشارت الوكالة إلى عدم ملاحظة أي تواجد لرجال الشرطة والحرس الوطني في المنطقة التي جرت فيها المسيرة، وفقط رافقت المظاهرة سيارة تابعة لشرطة المرور، تلخصت مهمتها في التأكد من عدم نزول المتظاهرين من أرصفة المشاة إلى طريق السيارات.

ولكن رغم ذلك قامت مجموعة من المتظاهرين بتعطيل حركة المرور في "روجدينستفنسكي بولفار" تجاه ساحة تروبنايا.

المصدر: إنترفاكس