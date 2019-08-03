انطلاق مظاهرات غير مرخصة في موسكو

بدأت قوات الشرطة في موسكو بتفريق مظاهرات غير مرخصة دعت لتنظيمها قوى معارضة احتجاجا على ما تصفه بإقصاء عدد من المرشحين المستقلين من انتخابات برلمان المدينة.

وفي تحد لتحذير السلطات، التي دعت أمس المواطنين للامتناع عن المشاركة في الفعاليات غير القانونية، تجمعت حشود من المحتجين في عدد من شوارع وساحات وسط المدينة، رافعين لافتات مطالبة بضمان نزاهة الانتخابات.

وبعد تجديد الدعوات لإخلاء الشوارع، قامت قوات الشرطة بتفريق المتظاهرين، الذين بدا عددهم أقل بكثير مما كان عليه خلال فعالية السبت الماضي، بالتوازي مع توقيف مخالفين لأوامر رجال الشرطة والنظام العام.

RT

وبين الموقوفين الناشطة المعارضة والمرشحة غير المسجلة للانتخابات المحلية لوبوف سوبول، التي كانت بصدد الانضمام إلى احتجاجات اليوم.

Reuters Tatyana Makeyeva

وتقوم الشرطة بتفتيش الوثائق الثبوتية في بعض النقاط الحساسة وسط المدينة.

RT

وكانت بلدية موسكو قد وافقت أمس على إجراء مظاهرات يومي 10 و11 أغسطس الجاري في جادة ساخاروف بوسط العاصمة لـ 100 ألف شخص في كل من الفعاليتين.

ومنذ أواسط الشهر الماضي تنظم قوى المعارضة تظاهرات ضد قرار لجنة الانتخابات في موسكو بعدم تسجيل مرشحين معارضين للمشاركة في انتخابات مجلس الدوما البلدي لموسكو، بسبب فشلهم في جمع عدد كاف من التواقيع الصالحة للناخبين.

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وشارك عدة آلاف من الأشخاص في أكبر فعالية احتجاجية من هذا النوع السبت الماضي 27 يوليو، وتم خلالها توقيف أكثر من ألف متظاهر.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في قضية "أعمال شغب" و"تنظيم تظاهرات غير مرخصة". كما تحقق السلطات مع عدد من المتهمين بـ "الاعتداء على ممثلي السلطة". وقررت محاكم موسكو حبس نحو 90 شخصا على ذمة التحقيق.

المصدر: RT