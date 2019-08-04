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احتجاجات موسكو.. اعتقال مدون دعا إلى قتل أطفال عناصر الأمن

أخبار روسيا

احتجاجات موسكو.. اعتقال مدون دعا إلى قتل أطفال عناصر الأمن
Sputnik
عناصر من قوات الأمن الروسي خلال مظاهرات غير مرخصة لدعم المرشحين الممنوعين من المشاركة في انتخابات بلدية موسكو، 3/8/2019
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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية اعتقال مدون واتهامه بالتطرف بعد أن نشر في الإنترنت تهديدات بالقتل إلى عناصر في قوات الأمن شاركوا في فض مظاهرات معارضة غير مرخصة بموسكو.

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وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، في بيان لها صدر اليوم الأحد، إن إدارة التحقيقات الرئيسية فتحت قضية جنائية ضد المواطن فلاديسلاف سينيتسا بموجب مادة "التحريض العلني على الكراهية أو العداوة ضد مجموعة أشخاص مع التهديد باستخدام العنف" من القانون الجنائي، و"بناء على فحص معلومات نشرها في شبكة التواصل الاجتماعي تضمنت الدعوة إلى القيام بأعمال عنف ضد أطفال عناصر من قوات الأمن".

وأضافت بيترينكو: "يجب ألا يشك أحد في أن نشر مثل هذه التعليقات والنداءات في الفضاء العام سيؤدي حتما إلى المحاسبة القضائية. إن التطرف في أي شكل من أشكاله، وخاصة التطرف الموجه ضد أولئك الذين يدافعون عن مصالح المواطنين والدولة على حساب حياتهم، ستتم معاقبته".

احتجاجات موسكو.. اعتقال مدون دعا إلى قتل أطفال عناصر الأمن
مواقع التواصل الاجتماعي
فلاديسلاف سينيتسا

وتوصل محققون إلى أن المدون فلاديسلاف سينيتسا البالغ 30 عاما هو من نشر تغريدة على حسابه في "تويتر" يوم 31 يوليو الماضي تحت الاسم المستعار "ماكس ستيكلوف"، حرض فيها المتظاهرين على الانتقام من أفراد الحرس الوطني والشرطة وقتل أطفالهم، بعد تحديد بياناتهم الشخصية عبر البحث في حساباتهم وصفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار المنشور صدى واسعا بين مستخدمي شبكات التواصل، وجدلا حول الحدود السليمة لما هو مسموح به للتعبير عن الاحتجاج ضد سياسات السلطات.

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وكانت قوى المعارضة قد دعت للتظاهر ضد قرار لجنة الانتخابات في موسكو بعدم تسجيل مرشحين معارضين للمشاركة في انتخابات بلدية موسكو. واحتجزت الشرطة أكثر من ألف شخص من المشاركين في الاحتجاجات غير المرخصة التي جرت في الـ27 من يوليو الماضي والثالث من أغسطس الحالي.

المصدر: وكالات، RT

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