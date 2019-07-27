الشرطة: توقيف أكثر من 1000 شخص في تظاهرة احتجاجية غير مرخصة وسط موسكو

أعلنت الشرطة في موسكو احتجاز أكثر من 1000 شخص لدى تعامل رجال الأمن مع مشاركين في تظاهرة احتجاجية غير مرخصة، نظمتها المعارضة وسط العاصمة الروسية، اليوم السبت.

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وأوضحت الشرطة أن 1074 شخصا تم توقيفهم بسبب ارتكابهم "مخالفات"، مضيفة أن إجراءات ستتخذ بحقهم وفقا لمقتضيات القانون، بعد التحقيق معهم.

وبحسب وزارة الداخلية الروسية، فقد شارك أكثر من 3.5 ألف شخص في تظاهرة غير مصرح بها أمام مبنى حكومة موسكو، نظمها عدد من القياديين المعارضين الذين رفضت السلطات تسجيلهم كمرشحين في انتخابات مجلس نواب موسكو، بسبب كثرة التوقيعات المزورة التي قدموها لدعم ترشيحهم، وفقا للسلطات.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في موسكو بتوقيف نحو 300 مشارك في التظاهرة غير المرخصة.

وقال ممثل للشرطة: "احتجز في تظاهرة غير مرخصة 295 شخصا بتهمة انتهاك النظام الاجتماعي"، مشيرا إلى أن معظم المحتجزين ليسوا من سكان المدينة.

وحذرت سلطات موسكو سابقا المشاركين في هذه التظاهرة من أن انتهاك القانون أمر غير مقبول، مطالبة باستخراج تصريح قبل القيام بها. وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن المعلومات المتوفرة لدى قوات الأمن تدل على التحضيرات لاستفزازات كبيرة تمثل خطرا على أمن وحياة الناس.

من جهتها، طمأنت دائرة الداخلية في موسكو سكان المدينة بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن كافة المواطنين خلال هذه المدة.

وتجري النيابة العامة لموسكو تحقيقا إداريا بحق 15 مرشحا غير مسجل لانتخابات برلمان المدينة، يعتبر أنهم قاموا بتنظيم تظاهرات غير مرخصة، في 14 يوليو الجاري واليوم السبت.

المصدر: وكالات