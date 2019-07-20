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تظاهرة لمعارضي انتخابات بلدية موسكو

أخبار روسيا

تظاهرة لمعارضي انتخابات بلدية موسكو
Sputnik Evgeny Odinokov
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شهد شارع ساخاروف وسط العاصمة الروسية موسكو تظاهرة نظمها معارضو انتخابات بلدية موسكو بمن فيهم المشطوبون من قوائم الترشح بعد الكشف عن تلاعبهم في عدد التواقيع المؤيدة لترشحهم.

وطالب المشاركون في التظاهرة بقبول جميع المرشحين المستقلين في انتخابات برلمان موسكو المزمعة في سبتمبر المقبل.

وبين أبرز المتظاهرين، المرشحون الذين تم إقصاؤهم عن الانتخابات وهم ديمتري غودكوف، وإيليا ياشين، وسيرغي ميتروخين.

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وأعلنت إدارة الأمن الإقليمي ومكافحة الفساد في العاصمة في وقت سابق، موافقة سلطات موسكو على هذه التظاهرة، لتجرى يومي 20 و21 يوليو، وقدمت المساعدة اللازمة في تنظيمها.

المصدر: "نوفوستي"

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