لافروف: أكدنا مع زيلينسكي اهتمام بلدينا بحل قضية دونباس بموجب اتفاقات مينسك

ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه أجرى في نيويورك "حديثا" مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أكدا خلاله اهتمام بلديهما بحل قضية دونباس بموجب اتفاقات مينسك.

وقال لافروف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، تعليقا على لقاء مقتضب عقده مع زيلينسكي على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لم يتم إجراء أي مفاوضات، كان هناك حديث، وبحثنا النقطة التي نتواجد فيها الآن".

وأضاف لافروف: "أعرب الجانبان عن اهتمامهما بحل قضية دونباس بموجب اتفاقات مينسك، ويكمن الشيء الأهم في أن الرئيس الأوكراني قال ذلك".

وسبق أن أفاد مصدر دبلوماسي في نيويورك بـ"اتصالات" بين لافروف وزيلينسكي خلال حفل أقامه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على شرف زعماء الدول المشاركة في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات