 
مباشر
عاجل
روحاني: الهدف من "تحالف الأمل" تأمين الملاحة بالخليج والتعاون والسلام بين دوله

لافروف: أكدنا مع زيلينسكي اهتمام بلدينا بحل قضية دونباس بموجب اتفاقات مينسك

أخبار روسيا

لافروف: أكدنا مع زيلينسكي اهتمام بلدينا بحل قضية دونباس بموجب اتفاقات مينسك
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg6z

ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه أجرى في نيويورك "حديثا" مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أكدا خلاله اهتمام بلديهما بحل قضية دونباس بموجب اتفاقات مينسك.

وقال لافروف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، تعليقا على لقاء مقتضب عقده مع زيلينسكي على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لم يتم إجراء أي مفاوضات، كان هناك حديث، وبحثنا النقطة التي نتواجد فيها الآن".

وأضاف لافروف: "أعرب الجانبان عن اهتمامهما بحل قضية دونباس بموجب اتفاقات مينسك، ويكمن الشيء الأهم في أن الرئيس الأوكراني قال ذلك".

وسبق أن أفاد مصدر دبلوماسي في نيويورك بـ"اتصالات" بين لافروف وزيلينسكي خلال حفل أقامه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على شرف زعماء الدول المشاركة في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إردوغان يفتح النار على إسرائيل ونتنياهو يرد