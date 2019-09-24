"روسيا–العالم الإسلامي" تناقش ظاهرة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العالم

تعقد مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، المنتدى الدولي الخامس للصحفيين والمدونين تحت عنوان "تأثير وسائل الإعلام على الرأي العام وتشكيل جدول الأعمال الدولي".

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وسيعقد المنتدى في الفترة بين 25 – 28 سبتمبر الجاري في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث سيحضره العديد من الشخصيات العامة الروسية والأجنبية والعربية، من بينهم سفراء بعض الدول.

وسيناقش المنتدى تأثير وسائل الإعلام الحديثة على الرأي العام وتشكيل جدول الأعمال الدولي، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لحرية الصحافة في سياق حقوق الإنسان وأمن المعلومات، وكذلك ظاهرة "الأخبار المزيفة".

ويحضر المنتدى أكثر من 60 شخصية عامة روسية وأجنبية، وعدد من السفراء فوق العادة والمفوضين الذين عملوا في روسيا والبلدان الإسلامية، وعلماء سياسيون معروفون وصحفيون وناشرون ومدونون.

المصدر: RT