بوغدانوف وحداد يبحثان ملف سوريا وقضايا الشرق الأوسط

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، الوضع في سوريا مع سفيرها لدى موسكو، رياض حداد.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين ناقشا "قضايا شرق أوسطية ملحة، مع التركيز على الأوضاع في سوريا وما حولها، كما تم تناول عدد من الجوانب العملية من مواصلة تعزيز العلاقات الروسية السورية في المجالين الاقتصادي التجاري والثقافي الإنساني".

المصدر: تاس