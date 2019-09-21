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بالفيديو.. منظومتي "سولتنسيبيوك" وميتيوريت" في عرض مهيب

أخبار روسيا

بالفيديو.. منظومتي
Sputnik Vladimir Astapkovich
منظومة "توس-1" (سولتنسيبيوك) في المناورات "المركز-2019، مقاطعة أورينبورغ، روسيا، 20 سبتمبر 2019
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نشرت قناة "زفيزدا" الروسية تسجيل فيديو يظهر إطلاق الجيش الروسي النار من منظومة "توس-1" (سولتنسيبيوك) والمركبات لإزالة الألغام "أو أر-77" (ميتيوريت) أثناء المناورات "المركز-2019".

ويظهر الفيديو ليس عملية إطلاق النار نفسها من هاتين المنظومتين فحسب، بل وعواقب استخدامهما.

ومنظومة "توس-1" (سولتنسيبيوك) "الشمس الحارقة" هي منظومة إطلاق نار ثقيلة من عيار 220 ملم، قائمة على أساس دبابة "تي-72". وتعد مخصصة لإصابة السيارات والمركبات المدرعة الخفيفة، وإحراق وتدمير المنشآت والمباني الواقعة في المناطق المفتوحة وفي التحصينات.

ومنظومة "أو أر-77" (ميتيوريت) هي مركبة ذاتية الحركة لإزالة الألغام، مخصصة لشق الطرق في حقول الألغام أثناء المعارك.

وتجري في روسيا في الفترة ما بين 16 و21 سبتمبر الجاري فى 6 ميادين للجيش الروسي وميدانين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية، وفي مياه بحر قزوين، المناورات الاستراتيجية الدولية تحت عنوان "المركز-2019". ويشارك في هذه المناورات نحو 128 ألف عسكري من 8 دولة، هي روسيا والصين وباكستان وقرغيزيا (قرغيزستان) والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ونحو 600 طائرة و15 سفينة حربية.

المصدر: نوفوستي

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