مناورات "المركز-2019" تشهد استخدام "المدافع الطائرة"

نقل سرب من مروحيات "مي-8 آ إم تي شا" (ترميناتور) بطارية من مدافع الهوتزر "دي-30" إلى مواقعها المجهزة لإطلاق النار .

ونقلت المدافع في منطقة ميدان التدريب "دونغوز" بالقرب من مدينة أورينبورغ في جنوب شرق روسيا، في إطار مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية التي تجري حاليا في المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي.

Sputnik Sergey Pivovarov

وتحققت تلك العملية لأول مرة عن طريق تعليق المدفع بالحمالة الخارجية للمروحية التي تنقله جوا وتسقطه لاحقا على الأرض من ارتفاع منخفض.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن هذا الأسلوب لنقل المدافع يزيد من قدرة قوات المدفعية على المناورة في المناطق الجبلية والخالية من الطرق المعبدة، ويفاجئ العدو ويرفع معنويات القوات الصديقة.

كما نفذت عملية فريدة أخرى في أجواء ميدان التدريب "دونغوز"، حيث نقل سرب آخر من مروحيات "تررميناتور" الروسية جوا سيارات "واز" المعلقة بالحمالات الخارجية للمروحيات.

يذكر أن مدى رمي مدافع الهوتزر "دي-30" يبلغ 15 كيلومترا، ما يسمح لها بقصف وحدات العدو المهاجمة في الخطوط الأمامية واحتياطياته المتقدمة على حد سواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا