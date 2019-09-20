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الكرملين: يجري الإعداد لزيارة مادورو إلى روسيا

أخبار روسيا

الكرملين: يجري الإعداد لزيارة مادورو إلى روسيا
Sputnik
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجري حاليا الإعداد لزيارة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى روسيا.

وقال للصحفيين، اليوم الجمعة: "يجري الإعداد للزيارة".

من جانبه نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر مقرب من المسؤولين عن تنظيم الزيارة أن مادورو سيزور روسيا في القريب العاجل، مضيفة أن الزيارة مخطط لها لتكون في بداية شهر أكتوبر القادم.

أما سفارة فنزويلا في موسكو فأفادت بأن التحضيرات لزيارة مادورو لروسيا تجري حاليا، غير أن الموعد الدقيق لها غير موجود حتى اليوم.

المصدر: وكالات

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