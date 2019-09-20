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صيادون كوريون شماليون يهاجمون حرس الحدود في روسيا

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صيادون كوريون شماليون يهاجمون حرس الحدود في روسيا
Sputnik جهاز الأمن الفدرالي الروسي
سفينة كورية شمالية محتجزة
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أعلن ممثل من دائرة التحقيق في النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية أن المحققين الروس أجروا استجوابا لكل حراس الحدود الروس المتضررين جراء هجوم صيادي السمك من كوريا الشمالية.

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وقال المصدر: "يتلقى المتضررون علاجا في مستشفيات مدينة فلاديفوستوك، وحالتهم الصحية مستقرة حاليا. وأجرى المحققون من دائرة التحقيق استجوابا لكل العسكريين المشاركين في عملية تفتيش واحتجاز السفينتين" الكوريتين الشماليتين.

من جانبه أفاد رئيس تحقيق دائرة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في إقليم بريمورسك، فلاديمير كراسنوف، بوفاة أحد صيادي السمك الكوريين الشماليين المحتجزين.

وقال في حديثه لقناة "روسيا-24": "نتيجة المواجهة بين صيادي السمك وأفراد دائرة حرس الحدود أصيب 6 مواطنين كوريين شماليين بجروح مختلفة. وفيما بعد توفي أحدهم لسوء الحظ".

وأضاف: "أريد أن أشير إلى أن سبب مثل هذه المواجهة الشديدة يعود إلى أن مثل هذه الانتهاكات تهدد أصحابها بمصادرة سفنهم وفق القوانين الروسية، في حين أنه من المعروف أن هذه السفن تعتبر في كوريا الشمالية من ممتلكات الدولة. ويعني ذلك أنهم سيواجهون عقوبة بسبب فقدان هذه الممتلكات وفق القوانين الداخلية" لكوريا الشمالية.

وأصيب 4 عسكريين من دائرة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في إقليم بريمورسك، الثلاثاء الماضي، بجروح مختلفة جراء هجوم شنه عليهم طاقم سفينتين كوريتين شماليتين في بحر اليابان.

من جهته قال مركز الاتصالات لجهاز الأمن الفدرالي الروسي إن حراس الحدود عثروا في منطقة كيتو ياماتو (بحر اليابان، المنطقة الاقتصادية الاستثنائية لروسيا) على سفينتين و11 قاربا صغيرا كانت تقوم بصيد السمك بشكل غير شرعي. وجرى فيما بعد فتح قضية جنائية في هذا الاعتداء، كما تم احتجاز السفينتين والقوارب، بالإضافة 161 مواطنا كوريا شماليا. ويوجد بين المواطنين الأجانب جرحى، وقد تلقوا العلاج الضروري.

المصدر: نوفوستي

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