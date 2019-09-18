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الأمن الروسي يحتجز 161 بحارا كوريا شماليا

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نشرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية لقطات من مكان احتجاز أفراد طواقم سفينتين و11 قاربا صغيرا من كوريا الشمالية، مارسوا الصيد الجائر داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان.

وأفاد مكتب العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأن عملية منسقة لقوات خفر السواحل والطيران والقوات الخاصة أفضت إلى ضبط 161 مواطنا من كوريا الشمالية، داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان.

المصدر: وكالات

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