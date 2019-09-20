لافروف يلتقي وزراء خارجية سوريا والصين واليابان في نيويورك الأسبوع القادم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية ، سيرغي لافروف، سيلتقي وزراء خارجية كل من سوريا والصين واليابان خلال عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين، اليوم الجمعة: "في الفترة ما بين 24 و30 سبتمبر الجاري سيجري في نيويورك الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويترأس سيرغي لافروف الوفد الروسي فيه. وفي الـ27 سبتمبر الجاري سيلقي الوزير الروسي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما أفادت بأنه يجري حاليا بحث احتمال إجراء لقاء بين لافروف ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش أعمال الجمعة العامة.

واجماليا من المتوقع أن يجري لافروف في نيويورك نحو 20 لقاء، بما فيها لقاءات مع نائب الرئيس الفنزويلي ووزيري خارجية كل من كوبا وإسرائيل ورئيس وزراء إسرائيل والرئيس الفلسطيني.

المصدر: وكالات