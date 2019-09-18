اعتقال "داعشي" خطط لعمل إرهابي في داغستان

اعتقل رجال الأمن الروسي أحد أنصار "داعش"، كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد رجال الأمن والمسؤولين المحليين في جمهورية داغستان.

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وقال مصدر في المركز الإعلامي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في حديث لمراسل "إنترفاكس" اليوم الأربعاء: "تحققنا من أن الموقوف يحمل الجنسية الروسية، وهو من مواليد عام 2000. وبات من مناصري تنظيم (داعش) الإرهابي، منذ أغسطس 2019. وخطط لاستهداف عناصر مؤسسات القوة والمسؤولين المحليين في الجمهورية بهجمات إرهابية".

وأشار المصدر إلى أنه تم اعتقال هذا الشاب خلال تنفيذ رجال المخابرات الروسية لعمليات بحث وتحقيق ميدانية في منطقة تاروموفسكي في جمهورية داغستان، حيث أوقفه رجال الأمن وصادروا عبوة ناسفة شديدة الانفجار.

المصدر: إنترفاكس