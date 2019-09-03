روسيا.. السجن المشدد 8 سنوات لداغستاني قاتل بصفوف "داعش" في سوريا

قضت محكمة منطقة شمال القوقاز العسكرية في روسيا بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات على مواطن من سكان جمهورية داغستان يدعى سيف الله محمودوف، بتهمة القتال في صفوف تنظيم "داعش".

وقالت المحكمة، ومقرها مدينة روستوف على الدون، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن "محمودوف كان عضوا في "داعش" في سوريا خلال الفترة من يونيو 2013 حتى يونيو 2015".

وأضافت أن المتهم كان في الفترة المذكورة يقوم بتنفيذ مهام حراسة مشاريع خاضعة لسيطرة "داعش" وتدريب أفراده. وفي الفترة من مارس إلى يونيو 2015، شارك في عمليات قتالية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية في مدينة الرقة ومدن أخرى بالقرب من مدينة حلب في الجمهورية العربية السورية".

وأدين محمودوف بموجب مادتي "المشاركة في تشكيل مسلح غير شرعي" و"المشاركة في أنشطة إرهابية" من القانون الجنائي الروسي.

المصدر: RT