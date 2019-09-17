روسيا.. انطلاق المناورات الاستراتيجية "المركز – 2019"

بدأت في روسيا الاثنين 16 سبتمبر المناورات الاستراتيجية "المركز – 2019" للقيادة والأركان بمشاركة 130 ألف عسكري من القوات الروسية والأجنبية.

وتستمر المناورات لغاية 21 سبتمبر الجاري حيث تشارك فيها القيادات والقوات للمنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي وكذلك بعض القيادات والقوات في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والشرقية وقوات المظليين والطائرات بعيدة المدى وطائرات النقل.

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ووجهت دعوات المشاركة في المناورات إلى جيوش قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند والصين وباكستان.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أن مناورات "المركز – 2019" يشارك فيها 128 ألف عسكري وما يزيد عن 20 ألف قطعة من الآليات الحربية والأسلحة ونحو 600 طائرة ومروحية و16 سفينة حربية.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أثناء لقائه بالملحقين العسكريين الأجانب في موسكو إن سيناريو المناورات يقضي باندلاع نزاع مع دولة افتراضية في جنوب غرب روسيا لديها تطلعات تطرف.

ومضى قائلا إن موضوع المناورات هو التدريب على استخدام مجموعات من القوات التابعة لتحالف الدول عند تنفيذ مهام مكافحة الإرهاب الدولي وضمان الأمن العسكري في المسار الاستراتيجي لوسط آسيا. أما الغاية من المناورات فهي ،حسب نائب وزير الدفاع، استعراض استعداد القوات المسلحة لروسيا ودول وسط آسيا للدفاع عن المصالح القومية ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات أثناء تنفيذ المهام المشتركة الرامية إلى الحفاظ على السلام وضمان الأمن في المنطقة.

وأفاد، فومين، بأن العمليات الحربية ستدور في ميادين التدريب البرية "أداناك"، "توتسكي"، "يورغينسكي"، "أليسكي"، دونغوز" وميادين التدريب التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي "أشسالوك"، "سلفاكوليفت" الواقعة في الأراضي الروسية ومياه بحر قزوين.

المصدر: سلاح روسيا