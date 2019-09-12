وفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوعده الذي قطعه منذ 20 عاما في داغستان حينما ذهب إلى هناك عام 1999 ورفض تجرع كأس الفودكا حتى مواجهة التحديات وإنجاز كافة المهام.

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حينها رفع بوتين نخب من قضوا في الحرب أثناء عملية مكافحة الإرهاب في جبال جمهورية داغستان الروسية شمال القوقاز، ونخب المصابين، لكنه دعا المقاتلين لوضع الكؤوس جانبا وعدم شرب هذا النخب، لأن الارتخاء، والدعة والراحة هي ما يريده أعداؤهم، ولو حدث ذلك سيزداد عدد الضحايا والمصابين.

وها هو بوتين يعود ليشرب النخب مجددا. نخب الذين قضوا، أو أصيبوا، ونخب من شاركوا في دحر الإرهاب عن الجمهورية.

20 лет назад я побывал в Ботлихском районе Дагестана. Спустя 20 лет я вернулся сюда. В тот раз я сказал тост, что я выпью только тогда, когда закончатся военные действия и все поставленные задачи будут выполнены.



Возможно, сегодня именно тот самый день pic.twitter.com/DiM9LuMiFQ — Путин говорит (@CzarSays) September 12, 2019

ويذكر أنه في عملية التصدي للإرهابيين في داغستان عام 1999 سقط 37 مدنيا من قوات المقاومة الشعبية، بينما أصيب أكثر من 700 مدني بجروح.

المصدر: RT