 
مباشر

بوتين يفي بوعده ويشرب قدحا من الفودكا (فيديو)

أخبار روسيا

بوتين يفي بوعده ويشرب قدحا من الفودكا (فيديو)
Sputnik Alexey Nikolski
الاستقبال الشعبي للرئيس بوتين في داغستان اليوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me5r

وفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوعده الذي قطعه منذ 20 عاما في داغستان حينما ذهب إلى هناك عام 1999 ورفض تجرع كأس الفودكا حتى مواجهة التحديات وإنجاز كافة المهام.

إقرأ المزيد
قائد مقاومة شعبية حاور بوتين مرتين .. الآن ومنذ 20 عاما (صورة)
قائد مقاومة شعبية حاور بوتين مرتين .. الآن ومنذ 20 عاما (صورة)

حينها رفع بوتين نخب من قضوا في الحرب أثناء عملية مكافحة الإرهاب في جبال جمهورية داغستان الروسية شمال القوقاز، ونخب المصابين، لكنه دعا المقاتلين لوضع الكؤوس جانبا وعدم شرب هذا النخب، لأن الارتخاء، والدعة والراحة هي ما يريده أعداؤهم، ولو حدث ذلك سيزداد عدد الضحايا والمصابين.

وها هو بوتين يعود ليشرب النخب مجددا. نخب الذين قضوا، أو أصيبوا، ونخب من شاركوا في دحر الإرهاب عن الجمهورية.

ويذكر أنه في عملية التصدي للإرهابيين في داغستان عام 1999 سقط 37 مدنيا من قوات المقاومة الشعبية، بينما أصيب أكثر من 700 مدني بجروح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الغابات الحلقية.. تجربة اليابان الجديدة